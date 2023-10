Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 16.444 vagas de emprego no Estado, número recorde em 2023, superando maior marca anterior, de 16.368 postos de trabalho com carteira assinada disponibilizados na última semana de agosto.

A maior parte das vagas nesta semana é para auxiliar de linha de produção, com 3.066 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing ativo e receptivo, com 677 vagas, magarefe, com 529, e abatedor de aves, com 399.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.095). São ofertadas 672 vagas para operador de telemarketing receptivo, 370 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 240 para operador de cobrança e 185 para auxiliar de linha de produção.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 48 vagas para preenchimento imediato: auxiliar de vendas (14), atendente de padaria (14), pedreiro (13), copeiro de hospital (6) e diretor de arte (1).

A região de Cascavel tem 4.037 oportunidades. São ofertadas 942 vagas para auxiliar de linha de produção, 370 para magarefe, 265 para abatedor de aves e 230 para abatedor de porco.

Também são destaque as regiões de Londrina (1.532), Pato Branco (1.216), Umuarama (1.214) e Campo Mourão (994). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 368 vagas, alimentador de linha de produção, com 77, operador de caixa, com 50, e vendedor interno, com 37 oportunidades.

Em Pato Branco, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 274 vagas, operador de caixa, com 87, repositor em supermercados, com 65, e auxiliar de almoxarifado, com 60.

Em Umuarama, os destaques são para auxiliar de linha de produção (507), alimentador de linha de produção (40), magarefe (35) e costureiro em série (25). Na região de Campo Mourão são ofertadas 217 vagas para auxiliar de linha de produção, 64 para abatedor de aves, 47 para soldador e 30 para abatedor de porcos.

ATENDIMENTO – Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.