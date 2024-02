No Paraná, 177 cidades estão em alerta amarelo, para risco potencial por causa da tempestade prevista entre esta terça-feira (13) até às 10h desta quarta-feira (14). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.

De acordo com o Inmet, há risco risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos durante os temporais no Paraná.

Veja as cidades que podem ser afetadas pelas tempestades no Paraná:

Adrianópolis Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Piquiri Anahy Apucarana Arapoti Arapuã Araruna Ariranha do Ivaí Assis Chateaubriand Barbosa Ferraz Boa Esperança Boa Ventura de São Roque Bom Sucesso Borrazópolis Braganey Brasilândia do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Califórnia Cambira Campina da Lagoa Campo Bonito Campo Largo Campo Mourão Cândido de Abreu Carambeí Cascavel Castro Cerro Azul Cianorte Cidade Gaúcha Congonhinhas Corbélia Corumbataí do Sul Cruzeiro do Oeste Cruzmaltina Curiúva Diamante D’Oeste Diamante do Sul Douradina Doutor Camargo Doutor Ulysses Engenheiro Beltrão Entre Rios do Oeste Esperança Nova Farol Faxinal Fênix Figueira Floresta Formosa do Oeste Francisco Alves Godoy Moreira Goioerê Grandes Rios Guaíra Guamiranga Guaraniaçu Guarapuava Ibaiti Icaraíma Iguatu Imbaú Imbituva Indianópolis Ipiranga Iporã Iracema do Oeste Iretama Itaipulândia Itambé Itaperuçu Ivaí Ivaté Ivatuba Jaguariaíva Jandaia do Sul Janiópolis Japira Japurá Jardim Alegre Jesuítas Juranda Jussara Kaloré Laranjal Lidianópolis Londrina Luiziana Lunardelli Mamborê Mandaguari Manoel Ribas Marechal Cândido Rondon Maria Helena Marialva Marilândia do Sul Mariluz Maringá Maripá Marumbi Mato Rico Mauá da Serra Mercedes Missal Moreira Sales Nova Aurora Nova Cantu Nova Olímpia Nova Santa Rosa Nova Tebas Novo Itacolomi Ortigueira Ourizona Ouro Verde do Oeste Paiçandu Palmital Palotina Pato Bragado Peabiru Perobal Pérola Pinhalão Piraí do Sul Pitanga Ponta Grossa Prudentópolis Quarto Centenário Quatro Pontes Quinta do Sol Rancho Alegre D’Oeste Reserva Rio Bom Rio Branco do Ivaí Rio Branco do Sul Roncador Rondon Rosário do Ivaí Santa Helena Santa Maria do Oeste Santa Tereza do Oeste São Carlos do Ivaí São Jerônimo da Serra São João do Ivaí São Jorge do Ivaí São Jorge do Patrocínio São José da Boa Vista São José das Palmeiras São Pedro do Iguaçu São Pedro do Ivaí São Tomé Sapopema Sarandi Sengés Tamarana Tapejara Tapira Teixeira Soares Telêmaco Borba Terra Boa Terra Roxa Tibagi Toledo Tomazina Tunas do Paraná Tuneiras do Oeste Tupãssi Turvo Ubiratã Umuarama Ventania Vera Cruz do Oeste Wenceslau Braz Xambrê

O Paraná também está sob alerta laranja, devido a tempestade, nas seguintes regiões: Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental, Sudoeste, Sudeste, Centro-Sul, Oeste e Centro Oriental Paranaense.