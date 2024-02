O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo, de perigo potencial, devido a onda de calor presente em parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os três estados do Sul do Brasil. O aviso vai até às 18h deste sábado (10).

De acordo com o Inmet, as temperaturas estão 5ºC acima da média por um período de 2 a 3 dias, já que o calor começou ainda na quinta-feira (8). Há risco para a saúde, como desidratação, tonturas e desmaios por queda de pressão. Ainda, é preciso evitar exposição ao sol nas horas mais quentes, para não ocorrer insolação, problemas de pele e no aparelho respiratório.

Paraná: veja as regiões afetadas pelo calor

Centro Ocidental

Noroeste

Sudoeste

Oeste

Sudeste

Centro Oriental

Norte Central

Metropolitana de Curitiba

Centro-Sul

Norte Pioneiro

Santa Catarina: veja as regiões afetadas pelo alerta amarelo

Oeste

Vale do Itajaí

Norte

Sul

Rio Grande do Sul: veja as regiões afetadas pela onda de calor