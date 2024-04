O Paraná está em alerta amarelo, para risco de tempestades, desde a manhã desta segunda-feira (22) até às 10h desta terça-feira (23). O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos no Paraná.

Alerta amarelo no Sul do Brasil

As regiões que podem ser afetadas pela tempestade no Paraná são: o Sudoeste, Sudeste e o Centro-Sul. O alerta amarelo também abrange parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Devido aos riscos, o Inmet também publicou algumas orientações para casos de tempestades com vendaval, veja:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo para o Paraná

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão é de que, na terça-feira (23), a instabilidade se mantenha nas regiões da metade sul do Paraná, em especial na divisa com o estado de Santa Catarina.

“Chuvas são previstas nesses setores, mas nas demais regiões o tempo segue estável. Destaque para as temperaturas mais elevadas entre o noroeste e o norte do estado”, informou o Simepar.