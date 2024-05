O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja devido ao risco de tempestades no Paraná neste final de semana. Outros dois alertas amarelos, ambos para temporais, também estarão em vigor no período. Além disso, a Marinha do Brasil divulgou um aviso para ventos intensos no Litoral, que podem chegar a 75km/h.

De acordo com a Marinha do Brasil, a passagem de uma frente fria no Litoral pode causar ventos intensos entre a noite desta sexta-feira (17) e a madrugada deste domingo (19). Os ventos podem chegar a 75 km/h (40 nós) entre Laguna, em Santa Catarina, e Paranaguá, no Paraná. Os ventos serão na direção Sudoeste e Sudeste.

Alerta laranja no Paraná

Já o aviso laranja emitido pelo Inmet considera que as tempestades tem grau de ‘perigo’, com potencial para estragos. Há riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.