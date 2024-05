O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para declínio de temperatura no Paraná pelos próximos dois dias a partir desta terça-feira (14). A temperatura fica 5ºC abaixo da média prevista para o período.

Conforme o Inmet, as áreas de maior risco são: Grande Curitiba, Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Norte Central, Centro Ocidental e Centro Sul.

O aviso do Inmet passou a valer na noite de segunda-feira (13) e vai pelo menos até o final do dia na quinta-feira (15).

Frente fria traz declínio da temperatura, chuvas intensas e temporais no Paraná

Uma frente fria se aproxima do estado e pode causar chuvas intensas e tempestades em várias regiões. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta nova onda de baixas temperaturas deve atingir o estado na próxima sexta-feira (17) e provocar um final de semana marcado por alto volume de chuvas.

“Na quinta as temperaturas voltam a subir, com chuva localizada […]Já na sexta-feira (17) uma nova frente fria, desta vez de maneira mais organizada, avança pelo Paraná e pode causar chuvas mais intensas. O sábado (18) deve ser chuvoso em várias regiões e não está descartado o risco de tempestades”, comentou o meteorologista Samuel Braun.

As chuvas devem atingir todas as regiões do Paraná e causar a queda de temperatura. Em Curitiba, a máxima no domingo (19) não deve passar dos 16ºC. Em cidades do oeste e sudoeste, as temperaturas não passam dos 20ºC no sábado (18), como Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco.