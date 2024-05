O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (22) um alerta laranja para temporal no Paraná para os próximos dias. São esperadas rajadas de ventos de até 100 km/h.

Conforme o Inmet, as tempestades no território paranaense vêm acompanhadas de um volume de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Além disso, há risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Regiões afetadas pelo temporal no Paraná

A princípio, as regiões afetadas pelas fortes tempestades no território paranaense são: centro ocidental, noroeste, sudoeste, oeste, centro-sul e sudeste.

Mapa mostra regiões em alerta laranja no Sul do Brasil (Foto: Inmet)

Região Sul do Brasil também está em alerta laranja

Assim como o Paraná, os outros dois estados do Sul do Brasil também estão em alerta laranja para temporal. Contudo, o Rio Grande do Sul segue sendo o mais afetado.

Além disso, parte da região serrana, oeste e o sul de Santa Catarina também estão sob aviso.

Primeira onda de frio com risco de geada se aproxima no Paraná; veja quando

Uma forte onda de frio se aproxima do Paraná e os dias de calor estão com o tempo contado. A frente fria chega neste final de semana no centro-sul do Brasil, de acordo com o Climatempo. Além disso, a próxima semana e o feriado também serão marcados por baixas temperaturas.

No sábado (25), devido a onda de frio, toda a região do extremo sul do estado deverá marcar temperaturas abaixo da média e registrar geada, já o sudoeste e as áreas mais centrais deverão seguir com o tempo firme. Curitiba deverá ficar com o céu encoberto e terá chance de garoa. No litoral haverá chance de chuva a qualquer momento do dia.