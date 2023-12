Um novo ciclone extratropical na região sul do Brasil é esperado para esta segunda-feira (25), dia de Natal. Ele deve atingir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Conforme informações do ClimaTempo, além do ciclone, haverá formação de uma nova frente fria.

Conforme o ClimaTempo, as áreas mais atingidas pelos efeitos do ciclone serão o centro-norte e noroeste do Rio Grande do Sul, o centro-oeste e a serra de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná.

A previsão é de que sua atuação começa na madrugada do dia 25 e, dessa forma, serão esperadas chuvas intensas, raios granizo e fortes rajadas de vento nos três estados.

O alerta ainda aponta que há risco de enchentes e enxurradas, quedas de árvores e destelhamentos. Assim, como efeito, o mar fica bastante agitado em todo a faixa litorânea dos três estados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o estado de Santa Catarina e Paraná todo em alerta laranja. As previsões são de chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos de até 100 km/h.

Ciclone extratropical atingiu sul há dois dias

É o segundo alerta de ciclone que ocorre em poucos dias na região sul. O anterior ocorreu no Rio Grande do Sul e também levou tempestades para várias partes de Santa Catarina e do Paraná, com queda de granizo e fortes rajadas de vento.