Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um aluno foi apreendido pela Patrulha Escolar da PM em uma escola estadual na região central de Londrina, no norte do Paraná, no final da manhã desta quinta-feira (6), com uma pistola 380 com munições. Ele foi levado junto com o responsável para a delegacia.

Segundo a Patrulha Escolar, o pai assumiu que a pistola é dele e o estudante justificou que levou a arma para a escola para se defender de um suposto ataque que o colégio poderia sofrer.

O nome do colégio não foi divulgado pela polícia para evitar pânico na comunidade escolar. Esse é o segundo adolescente apreendido em Londrina, nesta semana, na onda de violência dentro das escolas no País.

Nas escolas municipais de Londrina, as aulas foram suspensas nesta quinta para reforço da segurança a partir de segunda-feira (10) e em luto pelo massacre em uma creche de Blumenau (SC) na quarta-feira (5).