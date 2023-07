Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Estudantes e professores de cursos de mestrado e doutorado das universidades estaduais de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Paraná (Unioeste) podem se inscrever até 31 de julho em disciplinas interdisciplinares ofertadas na modalidade de ensino a distância (EAD). As três instituições somam 5.702 alunos matriculados em 170 cursos de pós-graduação stricto sensu. As aulas terão início na segunda quinzena de agosto, com previsão de conclusão para novembro.

A iniciativa faz parte do Projeto Disciplinas Transversais , promovido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), e conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). O objetivo é promover a integração curricular entre os cursos e programas de pós-graduação e a troca de experiências entre alunos e professores das várias instituições de ensino superior.

O conteúdo das disciplinas transversais é desenhado a partir de temas comuns às diferentes áreas do conhecimento e formações profissionais. Com carga horária que varia de 30 a 60 horas, nesta edição foram disponibilizadas cinco disciplinas: Filosofias da Ciência e da Tecnologia; Ética em Pesquisa Científica; Escrita Acadêmica em Inglês; Produção de Gêneros Acadêmicos; e Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Na disciplina de Escrita Acadêmica em Inglês, professores das universidades estaduais do Centro-Oeste (Unicentro) e do Paraná (Unespar), além da UEM e da Unioeste, irão ministrar tópicos relacionados à redação de textos acadêmicos em língua inglesa. Para essa disciplina é recomendável proficiência B1 de idiomas, que é o terceiro nível no Quadro Europeu Comum de Referências para Línguas (QECR), padrão internacional de aprendizagem em língua estrangeira.

O coordenador de Ensino Superior da Seti, Fabiano Gonçalves Costa, destaca os aspectos de compartilhamento e aprendizagem colaborativa promovidos pelas disciplinas transversais. “A iniciativa representa uma oportunidade para que os acadêmicos possam refletir sobre resultados mais amplos nas pesquisas e estabelecer colaborações com colegas de outras áreas do conhecimento, proporcionando um espaço para a proposição de projetos e estudos interdisciplinares”, afirma.

A expectativa é estender, futuramente, as vagas no Projeto Disciplinas Transversais para os alunos dos cursos de graduação das sete universidades estaduais, e contemplar temas sobre ética, saúde, meio ambiente, trabalho e cultura.

INSCRIÇÃO– Os interessados nas disciplinas transversais ofertadas para o segundo semestre deste ano devem enviar e-mail para as pró-reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação das respectivas instituições: UEM (sec-ppg@uem.br); UEPG (dpg@uepg.br); e Unioeste (prppg.transversal@unioeste.br). Os acadêmicos devem consultar as universidades sobre os critérios para aproveitamento e equivalência de créditos e equiparação de disciplinas, de acordo com as grades curriculares dos cursos aos quais estão vinculado.

Serviço:

Projeto Disciplinas Transversais – 2º Semestre de 2023

Inscrições: até 31 de julho

UEM

Responsável: Carlos Humberto Martins (Diretor de Pós-graduação)

Telefone: (44) 3011-4364

E-mail: sec-ppg@uem.br

UEPG

Responsável: José Danilo Szezech Junior (Diretor de Pós-graduação)

Telefone: (42) 3220-3789

E-mail: dpg@uepg.br

Unioeste

Responsável: Nelso Valmir Banaszeski (Chefe da Divisão de Pós-Graduação)

Telefone: (45) 3220-3039

E-mail: prppg.transversal@unioeste.br