Nos dias 28 e 29 de abril, os discentes do CFP/2° BPM participaram de diferentes missões, sendo estas iniciadas com participação de todo o Corpo de Alunos na *Operação Falcão de Aço,* na qual iniciaram sua atividade operacional e assim _in loco_ colocar em prática todo o conhecimento adquirido na primeira fase do Curso de Formação de Praças da PMPR.

Dando sequência, logo após a Operação e como encerramento da etapa acadêmica, os alunos do CFP realizaram atividades rústicas, entre elas marcha de 24 km, pistas de orientação e noções de Operações de Choque, atividades que têm como escopo proporcionar resistência, rusticidade, espírito de corpo e resiliência.

Além de elevar os níveis cognitivos aos alunos haja visto que a atividade policial em diversas situações irá exigir preparo físico e mental do operador de segurança pública.

O comandante do 2° BPM, major PM Márcio Jaquetti, afirmou que a fase operacional complementa o conhecimento ensinado até agora e coloca esses alunos com a prática cotidiana do policial militar.