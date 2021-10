Escutar esta notícia Escutar esta notícia

ALUNOS SÃO CONDECORADOS POR PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE COMBATE A DENGUE

Alunos de escolas da rede municipal de ensino de Jacarezinho foram condecorados durante solenidade na tarde hoje (sexta-feira, 22) pela participação no projeto “Todos Juntos Contra a Dengue”, idealizado pela secretaria municipal de Saúde em parceria com a secretaria municipal de Educação.

O objetivo foi incentivar o cuidados e a prevenção regulares contra o mosquito da dengue através de ações em suas próprias casas, com a devida orientação do departamento de Endemias.

A solenidade contou com a presença do prefeito Marcelo Palhares, da vice-prefeita Patrícia Martoni, do secretário de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, e os vereadores Antônio Neto e Serginho Marques.