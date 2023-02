Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo Lula ainda não se posicionou a respeito do possível adiantamento do 13º salário dos segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para 2023. A medida vinha sendo adotada há três anos, desde a eclosão da pandemia de Covid-19. A antecipação depende de um decreto que mude o cronograma de pagamento original.

Caso a antecipação não ocorra, os segurados devem começar a receber a primeira parcela do chamado “abono natalino” em agosto e a segunda parte em novembro, sendo que na primeira parcela serão pagos 50% do valor do benefício e na segunda parte o restante.

“A primeira e a segunda parcelas do 13° salário, sendo pagas em agosto e novembro, com certeza podem ajudar os beneficiários. Apesar disso, é agora no início do ano que as despesas dos aposentados são ainda maiores”, observa João Adolfo de Souza, proprietário da João Financeira – portal de notícias focado em informações para beneficiários do INSS.