APAE DE JACAREZINHO RECEBE R$ 100 MIL PARA PROJETO DE EQUOTERAPIA

A APAE de Jacarezinho recebeu uma emenda parlamentar de R$ 100 mil para a implantação do programa de equoterapia, desenvolvido junto aos alunos. A entrega simbólica do recurso aconteceu na tarde de ontem (quarta-feira, 20).

A verba tem como origem o deputado Reinhold Stephanes e vai garantir a construção de um espaço próprio para a prática da equoterapia nas dependências da APAE.

Devem ser beneficiados pelo menos 50 alunos, que terão a integração com os animais como forma de terapia em busca de desenvolvimento.

O prefeito Marcelo Palhares, a vice-prefeita Patrícia Martoni e o secretário municipal de Assistência Social, Nelson Cardoso, estiveram presentes.