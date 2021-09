Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 13h00min na data (21/09) a equipe da polícia militar, com recebimento de várias denúncias sobre o envolvimento de um indivíduo com tráfico de drogas na cidade de Cambará, os policias militares iniciaram diligências e após levantarem indícios contundentes sobre os fatos, foram à casa do suspeito, o qual foi abordado e autorizou as buscas no local.

No quarto do suspeito, dentro do guarda-roupas, foram encontradas porções de maconha. Na sala foram localizadas, em meio a umas roupas sujas, mais maconha e porções significativas de crack. Ainda na casa foram localizadas três balanças de precisão, material utilizado para embalar entorpecente e uma munição calibre 762.

As denúncias apontavam que suspeito abordado estava guardando a droga para o seu filho. Indagado sobre os fatos, o abordado ficou em silêncio. O filho não foi encontrado.

Indivíduo (56 anos) recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Cambará.

Resumo:

01 homem (56) anos preso por tráfico de drogas;

Apreensões:

407 (quatrocentos e sete gramas) de crack, em duas porções, que fracionadas renderia aproximadamente 1.600 pedras;

1,335 kg (um quilo, trezentos e trinta e cinco gramas);

03 balanças;

01 munição intacta calibra 762

300 unidades de saquinhos para embalar drogas.

01 rolo de fita.

BOU: 2021/965259

