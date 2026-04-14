Após mais de 15 anos de espera, Jacarezinho dará início à reconstrução do Mural do Centenário, um dos principais patrimônios culturais e turísticos do município. A obra contará com investimento de R$ 620 mil, viabilizado pelo Governo do Estado, por meio do programa Paraná + Infra.

O projeto, desenvolvido desde 2015 em parceria com a UENP, prevê a recuperação completa do painel criado pelo artista Roney W. Erthal, além da requalificação do espaço com novo calçamento, paisagismo, iluminação e melhorias estruturais.

Inaugurado em 2004, o mural retrata a história da cidade e é considerado um dos maiores do Paraná. A iniciativa também envolverá a comunidade em ações educativas, reforçando o vínculo com o patrimônio.

Autoridades destacam a obra como um marco para a valorização da cultura, da memória e do turismo local, com início previsto ainda para este ano.