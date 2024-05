O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (3) um alerta vermelho para calor extremo no Paraná para o fim de semana. Algumas cidades do estado registraram quase 60°C de sensação térmica na última quinta-feira (2).

Conforme o Inmet, as temperaturas devem ficar 5ºC acima da média registrada no período. As regiões sob risco são: Norte Pioneiro, Noroeste, Norte Central, Centro Ocidental e Oeste.

Além disso, o tempo abafado pode provocar pancadas de chuvas nas áreas do oeste e sudoeste paranaense, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

Calor extremo no Paraná causa sensação de térmica de quase 60ºC

Paranaguá, no Litoral do Paraná, registrou quase 60°C de sensação térmica nesta quinta-feira (2). O calor na cidade foi intenso, mantendo-se ensolarada durante o dia todo, segundo o Simepar.

Paranaguá foi o segundo município mais quente do Paraná. (Foto: José Fernando Ogura/AEN)

A temperatura máxima em Paranaguá chegou a 33°C, já a mínima 25°C, de acordo com o Simepar. Já a sensação térmica no município chegou a 59°C.

Cidades mais quentes:

Paranavaí: máxima (33°C); mínima (26°C) Paranaguá: máxima (33°C); mínima (25°C) Maringá: máxima (33°C); mínima (24°C) Guaíra: máxima (32°C); mínima (26°C) Umuarama: máxima (32°C); mínima (25°C) Jacarezinho: máxima (32°C); mínima (24°C)

Temporal atinge o Paraná e deixa estado em alerta no fim de semana

O instituto ClimaTempo emitiu um alerta para temporal no Paraná para esta sexta-feira (3). O fim de semana deve ser quente com risco de chuva forte em algumas áreas.

Conforme a previsão, nesta sexta, as áreas do norte devem seguir sem chuva. Além disso, Curitiba e o litoral paranaense devem ter pancadas isoladas no período da tarde. O volume acumulado não deve ser expressivo nessas áreas.

Já no sudoeste e em Foz do Iguaçu, o risco de chuvas fortes acompanhadas de tempestades é forte. O temporal no Paraná pode atingir também municípios da divisa do estado com o oeste de Santa Catarina.

No sábado (4), o dia será de sol no litoral, Curitiba e na região norte. Nas áreas mais centrais, Foz do Iguaçu e todo o sudoeste ainda mantém a condição de chuva. O Domingo (5) será de sol em quase todo o estado, apenas o extremo sul é que pode ter uma chuva irregular, volumes acumulados não muito expressivos.