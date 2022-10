Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Corpo do bebê de oito meses, que estava desaparecido após ser levado por enxurrada em Pato branco, foi encontrado na tarde deste domingo (16).

Em entrevista à Catve, o Tenente Aredes, do Corpo de Bombeiros, explicou que os trabalhos iniciaram por volta das 8 horas da manhã e no inicio da tarde decidiram repassar as autoridades decidiram repassar os caminhos de onde o acidente aconteceu.

Esse foi o sexto dia de busca pelo menino. A irmã dele, Nicole Rodrigues 7 anos, foi encontrada na quinta-feira (13). As crianças, uma de oito meses e outra de sete anos, estavam em um automóvel com os pais quando ao tentar atravessar um córrego, o veículo foi arrastado pela água, e as crianças sumiram na correnteza.

O carro foi localizado, mas as crianças não estavam nele. Os militares do Corpo de Bombeiros realizam trabalhos de salvamento em águas rápidas para localizá-las. O acidente ocorreu no fim da manhã de terça-feira (11).

