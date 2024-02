Um apostador do Paraná acertou 15 dezenas no concurso 3018 da Lotofácil e levou R$ 274 mil. O sorteio aconteceu na quarta-feira (31), às 20h. Além do paranaense, o prêmio teve mais três vencedores.

No Paraná, o prêmio foi para Rolândia, no Norte do Estado. Os outros três vencedores são de Goiás. Cada um faturou R$ 274 mil.

Confira o resultado do concurso 3018:

24 – 21 – 05 – 17 – 15 – 23 – 20 – 10 – 16 – 01 – 09 – 25 – 02 – 03 – 13

Veja as lotéricas da sorte:

GOIAS/GO – LOTERIA SONHO DOURADO – R$ 274.272,06

GOIAS/GO – LOTERIA SONHO DOURADO – R$ 274.272,06

GOIAS/GO – LOTERIA SONHO DOURADO – R$ 274.272,06

ROLANDIA/PR – LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS – R$274.272,06