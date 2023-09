Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta noite de quarta-feira, 27 de setembro de 2023, policiais militares rodoviários da ROTAM do BPRv durante Operação Integrada com a Receita Federal do Brasil na PR – 855 km 03, ao efetuarem um bloqueio de trânsito rodoviário na referida via, um veículo onix de cor prata desobedeceu ordem de parada vindo a empreender fuga em alta velocidade sendo iniciado acompanhamento tático.

Já na BR-369, em determinado trecho da rodovia, o condutor do onix jogou o carro no acostamento e se evadiu do local com arma em punho. Ao proceder a abordagem policial o mesmo confrontou a equipe sendo revidado a injusta eminente agressão. Mesmo após atendimento médico o indivíduo sem identificação entrou em óbito no local.

Consigo foi apreendido uma pistola calibre 9mm municiada e no interior do veículo uma mochila que estava no mesmo foi apreendida contendo dois quilos e seiscentos e quarenta e cinco gramas de substância análoga ao crack dividida em 2 tabletes da droga e outras porções menores. O veículo foi apreendido juntamente com a droga e a arma de fogo entregues na Delegacia de Bandeirantes para providências cabíveis.