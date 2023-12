A concessionária Arteris Planalto Sul informou nesta terça-feira (26), que as cinco praças de pedágio do trecho Planalto Sul terão reajuste no valor a partir desta quarta-feira (27). O aumento, de aproximadamente 15%, vale para as praças localizadas na BR-116 em: Fazenda Rio Grande (PR), Rio negro (PR), Monte Castelo (SC), Santa Cecília (SC) e Correia Pinto (SC).

Com a mudança no valor, a tarifa para carros aumentará em R$ 1 e para motocicletas em R$ 0,50. Confira os novos valores:

Carro, caminhonete e furgão: de R$ 6,90 passa para R$ 7,90

Motocicletas, motonetas e bicicletas moto: de R$ 3,45 passa para R$ 3,95

Caminhão leve, ônibus e caminhão trator: de R$ 13,80 passa para R$ 15,80

Segundo a Arteris, o reajuste considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato.