A edição de abril da Feira Municipal de Artesanato aconteceu entre os dias 7 e 9, durante a realização do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, no Centro de Eventos de Jacarezinho. Organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, a Feira contou com a participação de nove artesãos do município.

A Feira de Artesanato tem o objetivo de fortalecer a economia criativa e valorizar os produtores locais. De Jacarezinho, participaram o Ateliê Rado, Dani Arte Decor, Wilson Petri, Laços e Mimos, Cida Gurrão, Ateliê Adriana Fonseca, Ateliê Pedacinhos de Retalho, Marlene Machado Iguarias do Campo e Sussu Chocolates.

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo, James Rios, agradeceu a presença dos artesãos. “Agradeço, carinhosamente, a cada um dos artesãos e artesãs que estiveram conosco neste importante evento.. Nosso artesanato tem se destacado de forma brilhante e com grande potencial mercadológico devido à qualidade dos produtos. Nossos artesãos são motivo de orgulho para a cultura de nossa cidade”. Estendo, ainda, meus agradecimentos à Secretaria de Turismo do Estado e da Atunorpi pela oportunidade do espaço para os nossos artesãos, disse.

A programação do Fórum trouxe palestras, painéis, workshops, apresentações técnicas e rodadas de negócios voltadas ao desenvolvimento do turismo religioso, além de shows, encontros institucionais e momentos de integração. O 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso foi organizado pelo Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná, pela Secretaria de Estado do Turismo do Paraná, pela Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná, com o apoio de diversas instituições parceiras.