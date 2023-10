Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho sediou mais uma edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) e da Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná, realizadas de 17 a 19 de outubro, responsáveis por colocar em evidencia as riquezas do agro do Norte Pioneiro em feiras que possuem grande repercussão em todo Estado e até em âmbito nacional.

No que diz respeito ao universo cafeeiro, a feira já é tradicional e é considerada um marco na evolução da produção de café no Norte Pioneiro, que além de ser um produto com Indicação Geográfica, hoje tem mercado nacional e internacional pela alta qualidade.

Desde o ano passado, porém, o evento ganhou o acréscimo da Feira Sabores, que acontece de forma integrada, e coloca em evidência produtos diferenciados do agro, como morangos, queijos, goiabas, orgânicos de forma geral e uma série de produtos que, assim como já acontece com o café, têm enorme potencial de transformar a realidade de famílias, comunidades e municípios pela facilidade de aceitação do mercado e capacidade de produzir renda.

No mais, o evento apresenta as mesmas oportunidades a produtores de café ou produtos diferenciados: uma imensidão de eventos técnicos que vão desde questões técnicas até acesso a crédito, por exemplo, integração com o mercado regional, estadual e nacional, possibilidades de parcerias e visibilidade.

Este foram mais de 3 mil visitantes nos três dias, com cerca de 50 caravanas de toda a região Norte do Paraná, que puderam conhecer melhor os produtos diferenciados dos 30 stands da Feira Sabores além dos mais de 50 expositores gerais da Ficafé.

Para o consultor do Sebrae, Odemir Capello, o evento novamente superou as expectativas. “A avaliação é a melhor possível. Muitos elogios, pessoal muito satisfeito, principalmente da Feira Sabores, que traz produtos diferenciados com uma qualidade muito grande, uma programação rica, diversificada, enfim, mais uma vez estamos bem satisfeitos com o resultado, sempre dizendo que o foco de tudo é o desenvolvimento da região através desses produtos, o que já tem acontecido”, explica.

“Tivemos uma qualidade do café no concurso muito alta, o nível dos produtos diferenciados também. E para o ano que vem vamos ter ainda mais novidades e um aumento significativo principalmente no que diz respeito à Feira Sabores, que nesses dois anos de realização trouxe resultados muito bons para os produtores que participaram”, projeta.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, elogia toda a estrutura da feira e a qualidade dos produtos em exposição. “Tivemos mais um evento para nos encher de orgulho, que trouxe a Jacarezinho o melhor do agronegócio regional e atraiu a atenção do segmento em todo Brasil pela qualidade dos nossos produtos diferenciados, muitos já vendidos para todo o Brasil e para o exterior, e pela excelência da organização e credibilidade conquistada em todos esses anos de trabalho”.

LEILÃO

O leilão de cafés especiais garantiu vendas expressivas dos lotes, que de forma geral impressionaram compradores pela alta pontuação na avaliação técnica do concurso de qualidade, realizado anteriormente ao leilão.

Na categoria Natural a vencedora foi Sirlene Soares Souza, enquanto na categoria CD o vencedor foi Agnaldo Peres. Ambos tiveram sacas de 30kg arrematadas pelo valor de R$ 1.977,00.

FICAFÉ E FEIRA SABORES 2023

A Ficafé é um dos maiores eventos de inovação em cafés especiais no Brasil e, desde 2022, é realizada em conjunto com a Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná, que reúne outros produtos certificados e especiais da região. Os eventos são promovidos pelo Sebrae/PR, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Prefeitura de Jacarezinho, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar – Emater (IDR-Paraná) e Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná.