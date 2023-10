Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O asfalto cedeu no Km 124 da PR-151 no perímetro urbano de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, noite deste sábado (07). O enorme buraco tomou de um lado a outro da rodovia, levando ao bloqueio total da estrada. O tráfego está sendo desviado por vias municipais.

Técnicos do Departamento de Estradas e Rodagem (DER/PR) estão analisando a extensão do buranco e avaliando como farão a recuperação do trecho. Não há nenhuma previsão de liberação da rodovia. O buraco fica a 100 metros da passarela de pedestres da rodovia, que aparentemente não foi afetada.

O desmoronamento, de canto a canto da rodovia, foi provocado pelas fortes chuvas que atingem o estado nesta semana. O Instituto Nacional de Meteotorologia (Inmet) mudou o alerta laranja de tempestades para alerta vermelho, com altíssimos riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e subida repentina de rios.

Veja o buraco na PR-151 em Jaguariaíva: