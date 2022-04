Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso no início da madrugada de quinta-feira, 21, em Joaquim Távora/PR, após roubar um posto de combustíveis na cidade de Tomazina/PR.

A equipe policial estava em diligências de um roubo ocorrido em um posto de combustíveis nas margens da PR-272 e PR-422, e após verificar as imagens das câmeras de segurança foi constatado que o autor era morador de Joaquim Távora/PR, onde um dos objetos roubados foi um celular, que foi rastreado pela vítima, dando a localização na rua Germano de Souza.

As equipes da Polícia Rodoviária de Siqueira Campos, com apoio da Rádio Patrulha, deslocaram-se ao local, mas o número não foi localizado. Enquanto isso, a equipe de Joaquim Távora recebeu informação exata da casa do possível autor, onde foi realizado o contato com a mãe do suspeito que também era dona da residência. Ela relatou que seu filho teria chegado minutos antes da equipe e saiu.