Está assinada a ordem de serviço para a segunda etapa da pavimentação do Jardim Castro, em Jacarezinho, que vai garantir a implantação de asfalto na totalidade das ruas do bairro. A assinatura aconteceu em evento nesta sexta-feira (22) na presença do prefeito Marcelo Palhares e do deputado federal Diego Garcia.

A segunda etapa da pavimentação conclui o projeto de asfaltar o bairro, que teve a primeira etapa concluída ano passado.

Nesta fase serão 8,2 mil m² de asfalto com o custo de R$ 886 mil. As obras serão executadas pela empresa Lara e Lira, que venceu o processo licitatório.

Parte dos recursos para as obras são de uma emenda parlamentar do deputado Diego Garcia, com contrapartida da prefeitura. As obras começam em poucos dias e devem ser concluídas no começo do ano que vem.

“Mais uma obra muito importante que sai do papel e completa essa transformação do Jardim Castro que estamos implantando. Após anos de espera, os moradores terão o bairro totalmente asfaltado. Nosso agradecimento ao deputado Diego Garcia, aos vereadores parceiros e toda nossa equipe que tanto se empenhou por mais uma grande obra de infraestrutura”.

PONTE 100 ALQUEIRES E SANTA CASA

No evento o deputado Diego Garcia ainda anunciou R$ 3,2 milhões para a reconstrução da ponte dos 100 Alqueires, beneficiando Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré, e também uma emenda de R$ 1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

Legenda: Assinatura para início das obras do Jardim Castro, em Jacarezinho