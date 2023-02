Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato, acompanhado da vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini, do presidente da Câmara, Odair do Prado e da vereadora Cíntia Nardo, assinou na tarde da última sexta-feira (10) o contrato com a empresa Maria Gabriela Pereira Santos ME, da cidade de Buri -SP, para a recuperação da ponte de acesso principal ao Município pelas rodovias estaduais PR-151 e PR-431.

O procedimento licitatório foi realizado na modalidade Dispensa por Justificativa para a contratação de empresa especializada, visto que, a última licitação na modalidade Tomada de Preço foi declarada deserta por não haver empresas interessadas na execução dos serviços.

A recuperação da ponte foi licitada pelo valor de R$ 212.750,00 com recursos próprios e prazo de entrega de até 120 dias após autorizada a ordem de serviço.

O prefeito destaca que essa licitação sempre foi uma prioridade da gestão, afim de restabelecer segurança na trafegabilidade dos usuários do trecho, bem como, a desobstrução da via pública.

Bonato ainda comenta que existe muita força de vontade em fazer as coisas acontecerem de forma rápida, de dar um retorno imediato para as demandas da população, porém nem sempre é uma realidade em virtude dos trâmites legais.

“Infelizmente alguns processos são burocráticos e demoram mais do que estávamos prevendo. Finalmente nós conseguimos, o contrato está assinado e as obras serão iniciadas o quanto antes. Agradecemos a população pela paciência. Eu, minha vice Ana e nossa equipe vamos continuar trabalhando para trazer mais qualidade de vida a nossa amada Pérola do Norte”, detalhou o gestor.

A ponte foi interditada parcialmente em virtude dos estragos causados pela chuva. E a segunda fase da reforma ainda inclui a repaginação do seu aspecto arquitetônico simbolizando ainda mais as características turísticas do Município.

LEGENDA: Obra foi licitada pelo valor de R$ 212.750,00 com recursos próprios e prazo de entrega de até 120 dias