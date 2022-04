Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aconteceu na manhã desse domingo 10/04 o segundo pedal beneficente Rock in Norte em Prol da APAE na cidade de Cambará. Um evento que teve quase 600 participantes no total. E no evento teve o percurso passeio e o rachão que teve cerca de 100 participantes.

O alteta RODRIGO QUEIRÓZ do Colégio MAGNUS EDUCAÇÃO de Jacarezinho conquistou o terceiro lugar geral do rachão em um percurso de 45 Km com muitas pedras, terra e atletas de altíssimo nível.

O alteta RODRIGO QUEIRÓZ agradece aos amigos patrocinadores que contribuíram para mais essa grande vitória, Deus abençoe a todos.