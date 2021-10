Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi realizado neste domingo 24/10 a 2ª etapa do Campeonato Copa Sudoeste MTB na cidade de Paranapanema-SP.

O Atleta Jacarezinhense Rodrigo Queiroz da equipe VF TRAINING TEAM conquistou o primeiro lugar na competição com atletas de altíssimo nível em uma prova com muita chuva e barro.

Parabéns Rodrigo pela superação.

Agradecimentos aos colaboradores.

