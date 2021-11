Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi realizado no último domingo 31/10 a 10ª edição ECO TRAIL ” MTB” na cidade de Pardinho-SP.

O Atleta Jacarezinhense Rodrigo Queiroz da equipe VF TRAINING TEAM conquistou o primeiro lugar na competição com atletas de altíssimo nível em uma prova que teve de 52 km de percurso com muita chuva e barro e 1150 subidas em um território montanhoso.

Parabéns Rodrigo pela superação.

Agradecimentos aos colaboradores.

