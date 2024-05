A Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) realizou na quinta-feira, dia 9, em Jacarezinho, uma importante reunião bimestral com objetivo principal de promover a transparência e a prestação de contas da entidade nesta gestão 2023/2026.

O encontro aconteceu no período da tarde, no auditório do Sesc Senac em Jacarezinho e reuniu a diretoria, o conselho administrativo, o conselho fiscal e o conselho consultivo da entidade. A reunião foi conduzida pela presidente Mara Silvia de Mello Moraes.

O evento teve como objetivo principal promover a transparência e a prestação de contas, abordando o período de novembro de 2023 até abril de 2024. Durante a reunião, foram apresentados detalhadamente os registros de entradas e saídas, bem como a situação dos municípios filiados em relação ao pagamento de mensalidades.

Além disso, houve uma apresentação jurídica e administrativa, destacando-se os aspectos legais e de gestão interna da Atunorpi. Esse momento foi fundamental para alinhar os procedimentos e garantir a conformidade com as normativas vigentes.

Outro ponto alto da reunião foi a apresentação do planejamento estratégico da Atunorpi para o período da gestão 2023/2026. Com uma abordagem semestral, o plano delineou as metas e objetivos da entidade, traçando diretrizes claras para impulsionar o desenvolvimento do turismo na região do Norte Pioneiro.

A presidente Mara Silvia de Mello Moraes ressaltou a importância desses encontros para a eficácia das ações da Atunorpi.

Estamos comprometidos em promover uma gestão transparente e participativa, onde todos os membros da entidade tenham voz e contribuam para o crescimento do turismo em nossa região. Essa reunião foi um passo importante nesse sentido, permitindo-nos compartilhar informações, discutir estratégias e alinhar nossos esforços para alcançar nossos objetivos comuns.”

A reunião bimestral da Atunorpi reforçou o compromisso da entidade com a transparência, a responsabilidade e o planejamento estratégico. Com uma equipe dedicada e engajada, a associação está preparada para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem no caminho.