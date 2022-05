Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná dará início ao ano letivo de 2022 nesta segunda-feira, 16, para estudantes ingressantes das turmas compostas pelos aprovados no SISU 2022/1 e Vestibular 2022 e alunos veteranos. A data foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em março.

O primeiro semestre vai de 16 de maio a 10 de setembro e o segundo começa em 26 de setembro e vai até 11 de março de 2023. A Reitoria e os Campi da UENP dão boas-vindas aos calouros e veteranos, desejando aos estudantes, docentes e agentes universitários um ótimo ano letivo.

Sejam muito bem-vindos!