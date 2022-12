Avião monomotor cai em Ponta Grossa e piloto sai ileso

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um avião de propriedade do Aeroclube de Ponta Grossa sofreu um acidente no final da tarde desta segunda-feira (5) próximo a cabeceira da pista do Aeroporto Sant’Ana, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Por volta das 17h30, o monomotor de prefixo PT-WBH, que estava sendo utilizado em um curso de formação de pilotos agrícolas, acabou caindo em uma propriedade rural. O Corpo de Bombeiros chegou a se deslocar para o ponto do acidente, mas o piloto (que estava sozinho na aeronave) não se feriu.

“É um avião que tem capacidade apenas para o piloto, utilizado pelo Aeroclube para este tipo de formação. O piloto é experiente, inclusive teve muita habilidade para realizar o pouso sem se machucar”, explica Alisson Margraf, presidente do Aeroclube. O modelo do avião é um Piper PA-25-235 Pawnee e, de acordo com Margraf, estava com o tanque cheio, o que pode indicar de forma preliminar que o acidente tenha ocorrido nos procedimentos de decolagem.

“Não há como tirar nenhum tipo de conclusão sobre as causas do acidente, precisamos aguardar a investigação do CENIPA [Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos]”, completa o presidente, que ainda revelou que o curso estava na reta final. O órgão federal, vinculado a Força Aérea Brasileira, deverá realizar a investigação do ocorrido nos próximos dias.