Uma mulher de 56 anos foi brutalmente assassinada com mais de 50 facadas em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na madrugada deste sábado (25). A autora do crime foi a própria neta, de 17 anos, que contou com a ajuda do namorado, também adolescente.

Foram os próprios jovens que chamaram a Polícia Militar (PM). Eles alegaram que golpearam a mulher após uma dicussão. O motivo da briga não foi revelado.

Ainda tentaram atear fogo no corpo da avó. Mas viram que isso chamaria atneção dos vizinhos e desistiram. Esconderam o corpo debaixo da cama e chamaram a PM.

O casal foi apreendido e levado à delegacia