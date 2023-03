Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 57 anos e sua neta, de 13 anos, morreram em um grave acidente na PR-092 entre Siqueira Campos e Quatiguá, na noite de domingo (05).

As vítimas foram identificadas como Neusa de Oliveira Moraes e Kyara de Moraes Batista. Elas retornaram de um passeio no distrito da Alemoa quando o VW Gol que estavam foi atingido na traseira por um caminhão Mercedez Benz, de Jacarezinho.

Com a força da colisão o motorista do carro perdeu o controle e o Gol acabou batendo em uma carreta que seguia no sentido oposto.

O motorista do Gol e outra ocupante do carro foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos. Os motoristas dos caminhões envolvidos não tiveram maiores ferimentos.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e devem ser sepultadas em Santo Antônio da Platina, onde moravam.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.