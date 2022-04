Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Bandeirantense de 19 anos é encontrado morto na tarde de quinta feira (14), entre Andirá e Cambará em meio a canavial

No início da tarde de quinta feira, (14), a Equipe da Econorte, Polícia Militar, Polícia Civil e IML, receberam a informação de um achado de cadáver no km 33 da BR 369. O corpo de um rapaz de aparentemente uns 25 anos estava em meio a um canavial, cerca de 300 metros dentro da estrada rural no município de Andirá.

O corpo do jovem foi encaminhado para o IML de Jacarezinho.

Durante a tarde de quinta feira (14), a família de um jovem de 19 anos morador de Bandeirantes, que estava desaparecido desde a última segunda feira (11), foram até o IML de Jacarezinho e reconheceram o Corpo do jovem de 19 anos, por nome Rafael de Paula Teodoro Santesso, morador do Conjunto João Teodoro na cidade de Bandeirantes PR.

Ainda segundo informações o jovem foi morto a tiros. A polícia civil segue nas investigações.