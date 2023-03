Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Centenas de pessoas ficaram ilhadas em Bandeirantes, na manhã deste domingo (5), após uma barragem transbordar e a água invadir inúmeras casas que ficam no município de Bandeirantes, no Paraná.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a prefeitura trabalham para auxiliar as famílias que foram atingidas. Segundo as equipes, em alguns pontos da cidade, a água chegou a cobrir árvores. Carros foram tombados com a força da água.

Com a grande quantidade de chuva registrada nos últimos dias, a barragem transbordou e aumentou o nível do Rio Ribeirão das Antas, que transbordou e invadiu as casas. As regiões mais atingidas são o Bairro Invernada, Vitória, Jardim União, Vila Bela Vista e Vila São Pedro.

Não há registro de pessoas feridas.