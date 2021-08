Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi autuado e encaminhado, na quinta-feira (5), por manter em sua residência diversas aves silvestres de forma ilegal. A ação foi conduzida por policiais militares da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV), na cidade de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações do batalhão, uma equipe de policiais tomou conhecimento de uma possível ilegalidade ambiental relacionada com a fauna nativa da cidade, abordando, em seguida, a residência em questão. No local, foram apreendidas 43 aves silvestres, com 23 delas constando estarem sem anilhas de identificação.

Diante dos fatos, o responsável pelo local recebeu três Autos de Infração Ambiental no valor total de R$ 26.500 e foi encaminhado às autoridades para lavrar o Termo Circunstanciado de Infração Penal. Todos os animais apreendidos foram levados para os devidos cuidados.