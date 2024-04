O Canil Gaiola Aberta em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Ourinhos farão um dia especial voltado a comunidade. No dia 11 de maio o Canil estará aberto para visitação com um café da manhã especial.

O evento contará com a participação do biólogo Richard Rasmussen. Richard é biólogo e apresentador de TV, conhecido por sua dedicação à vida selvagem. Sua trajetória cativou o público de todas as idades, inspirando diversas pessoas a se interessarem pela biologia e amarem os animais.

O intuito do evento é apresentar as mudanças realizadas no antigo Canil Municipal, tanto na infraestrutura quanto no trato com os animais. Na ocasião também será possível adotar um cãozinho dando a eles uma chance de terem uma família.

Venha participar desse dia especial e levar um amiguinho para casa.