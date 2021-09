Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta segunda-feira (20) mais 1.991 casos e 42 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.486.040 casos e 38.274 óbitos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de maio (39), junho (125), julho (32), agosto (165) e setembro (1.629) de 2021.

INTERNADOS– De acordo com o informe, 778 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 565 em leitos SUS (340 em UTI e 225 em clínicos/enfermaria) e 213 em leitos da rede particular (121 em UTI e 92 em clínicos/enfermaria).

Há outros 1.475 pacientes internados, 788 em leitos UTI e 687 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS– A Sesa informa a morte de mais 42 pacientes. São 14 mulheres e 28 homens, com idades que variam de 32 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 29 de abril e 19 de setembro de 2021.