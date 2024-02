Boletim epidemiológico semanal da Secretaria Estadual da Saúde (SESA) mostra que os municípios que integram a área da 19ª Regional de Saúde, somados, contabilizam mais de 1,4 mil casos de dengue. O caso mais preocupante é Jacarezinho, que lidera as estatísticas da doença.

Segundo a publicação, desta terça-feira (20), os 20 municípios da região somam o total de 1.459 casos confirmados de dengue até o momento. Outros dois fatores ainda são motivos para preocupação: o alto número de casos em investigação, o que deve trazer novos aumentos dos casos confirmados, e o risco climático – calor associado a seguidas chuvas, o que tem sido frequente em vários municípios da região.

Os números desta semana ainda mostram novo aumento dos casos, uma vez que o boletim epidemiológico da semana anterior (os documentos são sempre divulgados às terças-feiras) mostrava 1.273 casos confirmados de dengue.

Como já mencionado, o caso mais crítico é Jacarezinho, que sozinha acumula 1.228 casos de dengue, o que equivale a mais de 80% do total de registros da doença entre todos os 20 municípios da região na lista.

Entre os municípios com maiores índices, aparecem ainda Santo Antônio da Platina, com 115 casos de dengue confirmados pela secretaria de Saúde do Paraná, e Ibaiti, com 33 registros da doença até o momento.

É importante frisar ainda que apenas os municípios de Conselheiro Mairinck, Guapirama, Japira, Jundiaí do Sul, Pinhalão e Salto do Itararé não possuem casos confirmados de dengue até o momento, enquanto todos os demais já têm registros da doença.

Todos os dados dizem respeito ao atual período epidemiológico, que compreende o recorte de tempo de agosto de 2023 e vai até julho deste ano.