O relatório da Defesa Civil atualizado às 7h deste sábado (21) aponta que, ao todo, 116.120 pessoas foram afetadas pelos temporais que atingiram o Paraná desde o dia 3 de outubro. As chuvas volumosas e com ventos intensos causaram estragos em 80 municípios.

Ainda, segundo o relatório, 12.598 pessoas permanecem desalojadas, e 1.837 estão desabrigadas. O levantamento ainda contabiliza 11.702 casas danificadas.

Durante o período, 24 cidades decretaram situação de emergência: Cascavel, Dois Vizinhos, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mallet, Mangueirinha, Nova Prata do Iguaçu, Palmeira, Paula Freitas, Paulo Frontin, Peabiru, Pinhão, Pitanga, Porto Amazonas, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Rio Negro, Roncador, Santa Izabel do Oeste, São Jorge do Oeste, São José dos Pinhais, Mateus do Sul e União da Vitória.