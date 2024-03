O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) comemora a crescente presença feminina em suas fileiras, com 278 mulheres, representando 8,5% dos 3.265 profissionais ativos. Desde 2005, quando as mulheres começaram a integrar o CBMPR, sua participação vem aumentando gradualmente, com destaque neste Mês da Mulher.

Elas desempenham diversas funções, incluindo planejamento e operações. No curso de formação, 17 dos 52 cadetes são mulheres, representando 32,7% do total. Entre os oficiais, 48 das 309 posições são ocupadas por mulheres, alcançando 15,5%.

O comandante-geral do CBMPR, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, elogia a preparação das mulheres para os desafios da profissão, afirmando que desempenham todas as funções da Corporação com bravura e dedicação.

A major Geovana Angeli Messias, pioneira na Corporação desde 2005, destaca-se como primeira a participar de um Curso de Formação de Oficiais, receber o status de capitã e comandar uma unidade operacional. Atualmente, lidera o 1º Subgrupamento de Bombeiros Independente em Ivaiporã.

Outra pioneira, major Franciane Alves de Siqueira, ingressou em 2006 e é responsável pela modernização das práticas da instituição. Sua visão inclusiva e competência técnica são fundamentais para a evolução contínua da Corporação.

O CBMPR demonstra um compromisso crescente com a diversidade, refletido na inclusão de 47 mulheres no último concurso, representando 11% dos novos integrantes. O papel das mulheres no CBMPR é vital para atender às demandas da sociedade paranaense, afirmam as oficiais.