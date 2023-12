Um princípio de incêndio em um caminhão às margens da BR-153, próximo ao acesso do bairro Amorinha, em Ibaiti, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde de ontem (6).

O incêndio ocorreu por volta das 13h. O caminhão, que não estava carregado, teve a parte do cavalo da carreta atingida pelo fogo. As equipes do Corpo de Bombeiros de Ibaiti, com o apoio de agentes da Defesa Civil, controlaram o incêndio rapidamente, evitando que ele se alastrasse. Não houve vítimas.

A causa do incêndio ainda é desconhecida.