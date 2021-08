Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Equipes do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho com apoio do caminhão pipa da prefeitura, se deslocaram na tarde desta terça-feira, dia 17 de agosto, para combater um incêndio em um bambuzal, localizado na rua Paulo Pompéia Coutinho filho no Bairro Pompéia.

É o segundo incêndio que ocorre em bambuzais na cidade de Jacarezinho em menos de uma semana.

Moradores relataram a nossa equipe, que o incêndio pode ter sido criminoso.

O fogo foi rapidamente controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.