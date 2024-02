Desde segunda-feira (12), equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná auxiliam no combate ao incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio de 25 andares na Ciudad Del Leste, no Paraguai.

Após a solicitação de apoio da Central de Bombeiros de Ciudad del Este ao 9º Grupamento, de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, e a autorização do governador Carlos Massa Ratinho Junior, equipes se deslocaram até o local e deram início aos trabalhos.

Foram enviados 12 bombeiros, duas caminhonetes e dois caminhões para ajudar no combate às chamas, além de diversos equipamentos, como cilindros de ar e uma cascata móvel que ajuda no abastecimento dos cilindros no local.

Na manhã desta terça-feira (13), mais 10 profissionais se deslocaram ao local para auxiliar a corporação paraguaia no combate ao incêndio.