A equipe de bombeiros do Paraná, que presta apoio às autoridades do Rio Grande do Sul durante as intensas chuvas que atingem o estado, realizou os primeiros resgates nesta quinta-feira (2). Com a Aeronave Falcão 08, policiais e bombeiros militares pertencentes ao Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) resgataram pelo menos oito pessoas que estavam ilhadas.

Após enfrentar um percurso crítico devido à meteorologia degradada no caminho, a equipe chegou em Lageado (RS), e no final do dia já havia realizado 8 resgates, de pessoas que estavam correndo risco de serem arrastadas pelas fortes correntezas. A maioria das vítimas estava nos telhados das edificações, sendo resgatadas pela equipe do BPMOA através de manobra de embarque a baixa altura, do voo pairado.

Até a manhã desta sexta-feira (3), o balanço das chuvas registrou 32 mortes e 60 desaparecidos no estado. Todo o território gaúcho está sofrendo com as inundações e o governador Eduardo Leite decretou estado de calamidade pública.

Veja imagens dos resgates feitos durante as chuvas no Rio Grande do Sul

O helicóptero do BPMOA e os profissionais paranaenses devem permanecer prestando apoio aos moradores do Rio Grande do Sul. Veja imagens dos resgates: