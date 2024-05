O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Paraná estão auxiliando as operações de resgate no Rio Grande do Sul. Até o momento, mais de 150 pessoas foram resgatadas por conta das enchentes no estado. O número de pessoas desalojadas ou desabrigadas passou de 24 mil, conforme divulgação do Governo do Paraná.

Com a ajuda de nove viaturas, seis embarcações e um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), as forças do Paraná iniciaram o reforço na manhã desta quinta-feira (2) na cidade de São Sebastião do Caí.

De acordo com a Agência Estadual de Notícias, os bombeiros e policiais militares do Paraná resgataram 129 pessoas ainda na quinta-feira, incluindo idosos, crianças e pessoas com comorbidades, além de animais. O trabalho de resgate continua, com foco em áreas isoladas que necessitam de auxílio.

O desastre no Rio Grande do Sul é considerado o pior da história do estado, afetando 235 municípios e deixando mais de 24 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas, com 37 mortes e 74 pessoas desaparecidas.

Veja o momento que as forças do Paraná resgatam vítimas de enchentes: