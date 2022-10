Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Corpo de Bombeiros encerrou, às 18h30 desta quarta-feira (12), as buscas pelas duas crianças que desapareceram após serem arrastadas pela correnteza de um córrego, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná. Nicole e Nicolas Rodrigues, de oito meses e seis anos, respectivamente, são procurados deste terça (11).

Equipes de resgate iniciaram novas buscas ainda na manhã desta quarta e seguiram procurando durante todo o dia. Voluntários da comunidade onde as crianças desapareceram também auxiliam os profissionais.

O avô das crianças, Sebastião Rodrigues, contou que a família estava a bordo de um carro e iria visitar uma madrinha. No momento em que o motorista do veículo deu a marcha ré, o carro ‘apagou’ e foi arrastado pelo fluxo de água. O pai conseguiu tirar as crianças do automóvel, entretanto elas foram levadas pela correnteza.

“Desde a manhã de ontem, no momento da ocorrência, estamos aqui com a equipe do Corpo de Bombeiros fazendo as buscas tanto no córrego de onde eles caíram, como também no Rio Cachoeirinha para tentar encontrar essas duas vítimas”, destaca o Tenente Ferri do Corpo de Bombeiros.

