Um acidente incomum por pouco não terminou em tragédia na manhã deste domingo, em Apucarana, no Norte do Paraná. Um homem que perdeu o controle de seu carro e caiu dentro do Lago Jaboti foi salvo de se afogar por uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava nas proximidades e agiu antes que o veículo afundasse totalmente.

O motorista, um homem de de 43 anos, foi resgatado sem nenhum ferimento. Um pouco abalado pelo acidente, ele não conseguiu relatar aos bombeiros como perdeu o controle da direção e reclamou apenas do frio que estava sentindo após se molhar.

Além de salvar o motorista, os bombeiros conseguiram estabilizar o carro, que posteriormente foi retirado do lago com auxílio da Polícia Militar.